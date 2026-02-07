Autovía Artigas: Automovilista mordió la banquina y terminó volcando

Un automovilista volcó este sábado en Entre Ríos, pasado el mediodía, en el departamento Concordia. El personal de la Comisaría Colonia Ayuí acudió a la Autovía Gervasio Artigas, Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 277, a raíz de un siniestro vial.

Al arribar al lugar, se constató un accidente de tránsito, sin personas lesionadas. El hecho involucró a un automóvil Gol Trend conducido por un hombre oriundo de Capital Federal.

Por causas que se tratan de establecer, el vehículo mordió la banquina del margen oeste, lo que provocó la pérdida de control y posterior vuelco sobre la calzada.

Ahora