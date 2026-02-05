El IAPV y municipios del departamento Uruguay trabajan para dar respuestas habitacionales

Del encuentro participaron los intendentes de Villa Mantero, Hernán Niz; de Caseros, Oscar Francou, y de San Justo, Fernando Viganoni, además del senador provincial Martín Oliva. También estuvo presente el vocal del organismo, José Artusi.

Durante la reunión se abordaron diferentes líneas de asistencia técnica y financiera dirigidas a los gobiernos locales, con el objetivo de avanzar en políticas habitacionales que permitan brindar respuestas concretas a las familias de la región.

Tras el encuentro, Schönhals remarcó: «Es fundamental sostener una agenda compartida con los municipios, que nos permita acelerar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades. La coordinación entre provincia y municipios es la clave para llevar adelante obras y programas con impacto real».

En tanto, el senador Martín Oliva destacó la importancia del trabajo conjunto «para dar respuestas a una demanda habitacional que crece en cada localidad, fortaleciendo la planificación y el acceso a herramientas concretas para las familias».

Por su parte, los intendentes valoraron el acompañamiento provincial y destacaron la importancia de contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar para gestionar soluciones habitacionales para sus comunidades.