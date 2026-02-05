Trabajos en la RN14: comenzó el bacheo entre los km. 58 y 59, a la altura de Gualeguaychú

Además continúan los trabajos en las rutas 14, A015 y el puente Zárate Brazo Largo.

Ayer continuaron las tareas de mantenimiento y reparación en distintos puntos del corredor vial concesionado por Autovía del Mercosur.

Sobre la ruta 14 se efectuaron bacheos en la zona del peaje Piedritas, a la altura del km. 380, en la provincia de Corrientes, y comenzaron los trabajos de bacheo en losas de hormigón en calzada sur – norte, entre los km. 58 y 59, a la altura de Gualeguaychú.

En tanto, se realizaron tareas de reparación y acondicionamiento de banquinas en el tramo Gualeguaychú – Colonia Elía.

En la ruta Nacional A015 se desarrollaron tareas de corte de pasto, alcanzando el inicio del cruce de frontera de la represa de Salto Grande, en la ciudad de Concordia. Y continuaron los trabajos de reparación de losas de hormigón en las estaciones de peaje de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

En el complejo Zárate-Brazo Largo se realizaron trabajos fluviales de revisión y reparación de balizas ubicadas en los pontones del puente Paraná-Guazú.

Las tareas mencionadas forman parte del plan permanente de mantenimiento del corredor, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad para todos los usuarios. R2820