Concepción del Uruguay: Solicitan colaboración para localización de un joven

Según se confirmó a Génesis24, desde la Jefatura Departamental Uruguay se solicita la colaboración de la comunidad y de los medios de comunicación para localizar al ciudadano Sergio Luis Zalazar, de 33 años, cuya ausencia fue denunciada por su madre (52 años).

El ciudadano se encontraba de manera voluntaria en un centro de rehabilitación en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires. El pasado 3 de febrero, tras una comunicación telefónica en la que manifestó su deseo de regresar a Concepción del Uruguay, se retiró del establecimiento y desde entonces se desconoce su ubicación actual. Se presume que podría haber viajado hacia esta ciudad, donde residen sus familiares directos.

Al momento de ausentarse del centro asistencial, el hombre de 33 años vestía:

Prendas: Un short de jean roto y una remera a rayas de color blanco y rojo.

Calzado: Zapatillas deportivas de color negro.

Pertenencias: Portaba una mochila de color gris y dos bolsas de consorcio negras con efectos personales.

Cualquier dato que permita establecer su paradero o que indique haberlo visto en la zona de la terminal, rutas de acceso o domicilios de familiares, por favor comunicarlo de inmediato a:

Servicio de emergencias 101 o 911.

Jefatura Departamental Uruguay – 03442 422222

Comparte esto: Twitter

Facebook

