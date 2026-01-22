El Consejo de Empresarios de Entre Ríos advirtió que el empleo formal está en retroceso en la provincia

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo de Empresarios de Entre Ríos elaboró un informe que analiza las principales variables del mercado laboral en la provincia, específicamente en el empleo privado registrado y el empleo público, a partir de datos a septiembre de 2025.

En el mismo se destaca que los principales indicadores del mercado laboral, elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, muestran comportamientos dispares entre los aglomerados de la provincia. En Concordia se registró una caída en las tasas de actividad y empleo, junto con un aumento de la desocupación. En cambio, el Gran Paraná evidenció mejoras tanto en la actividad como en el empleo, manteniendo estable la tasa de desocupación en torno al 5%. En ambos casos, los niveles de desempleo continúan siendo inferiores al promedio nacional, en parte debido a la elevada participación del empleo público.

“En cuanto al empleo asalariado privado registrado, se observa un retroceso en septiembre del 2025, al ubicarse en 136.575 trabajadores. Al medir esta cifra por cada 1000 habitantes, el valor alcanza 94 empleados, es decir, un valor inferior al observado en años previos y significativamente menor al de las provincias vecinas de la Región Centro. Santa Fe y Córdoba registran 139 y 132 empleos privados cada mil habitantes, respectivamente. Para igualar estos niveles, Entre Ríos debería incrementar su empleo privado entre un 40% y un 48%, lo que pone de manifiesto la brecha existente en materia de generación de empleo formal”, se destacó desde la entidad.

“Al analizar el empleo estatal en Entre Ríos, se observa que la variación interanual de los empleados públicos provinciales a septiembre fue negativa en 0,3%, es decir, 314 empleados menos respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, se observa una tendencia al mantenimiento de la planta provincial en aproximadamente 90 mil agentes, lo que lleva a una tasa de 62 empleados públicos cada 1.000 habitantes. Asimismo, el gasto en personal del Estado provincial ascendió a 180.523 millones de pesos en el mes de septiembre, con un gasto promedio por empleado de $1.997.969”, se sostuvo desde el IIES.

Por último, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo de Empresarios de Entre Ríos señaló que “al incorporar al análisis, la cantidad de jubilados y pensionados provinciales a septiembre de 2025, la cual refiere a 65.807 beneficiarios (registrando un aumento interanual del 2,8%), se concluye que, un total de casi 156 mil personas, entre activos y pasivos, dependen actualmente del Estado provincial en Entre Ríos”.

