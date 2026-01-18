Cargó combustible y se dio a la fuga sin pagar: terminó detenido

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, cuando un automovilista cargó combustible y se retiró sin abonar en Federación. Se supo que, tras un operativo policial, el rodado fue interceptado y el conductor quedó detenido.
El episodio ocurrió durante la noche del sábado, cuando el automovilista cargó combustible en la estación de servicios YPF y se dio a la fuga sin abonar el importe correspondiente. La maniobra fue advertida por los efectivos policiales que se encontraban realizando tareas de prevención en la zona.
Tras tomar conocimiento de la situación, se implementó un operativo de búsqueda, que permitió interceptar el vehículo a pocas cuadras del lugar del hecho. Una vez detenido el rodado, los uniformados procedieron a la identificación del conductor.
Según se informó, se trataba de un hombre de 28 años de edad, mayor de edad y oriundo de la ciudad de Concordia. El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.
Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el sujeto fue detenido y quedó alojado a disposición de la Justicia, imputado por el delito de hurto en flagrancia, mientras se continuaban las actuaciones de rigor en el marco de la causa. Elonce