Concepción del Uruguay: Sorprendido durante la madrugada transportando elementos de dudosa procedencia

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de los operativos de prevención que realizo la División Investigaciones, durante la madrugada de hoy se procedió al secuestro de diversos elementos cuya propiedad no pudo ser acreditada por el portador, quien brindó una versión que fue desmentida en el acto.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 04:00 horas en la intersección de calle Mitre y Bulevar Díaz Vélez.

Personal policial de la División Investigaciones interceptó a un hombre de 32 años que transitaba por la vía pública portando una motoguadaña y una mochila. Al ser consultado por el origen de los elementos, el sujeto manifestó que se las había prestado un amigo.

Para verificar la veracidad del testimonio, los efectivos se dirigieron al domicilio del supuesto amigo. Al ser entrevistado por la policía, el ciudadano negó rotundamente conocer al hombre interceptado y desconoció por completo los objetos mencionados, desmoronando la versión inicial.

Ante la evidente irregularidad y la presunción de que los objetos podrían ser de origen ilícito, la Fiscal Auxiliar en turno ordenó el secuestro preventivo de: una motoguadaña, dos reels de pesca, dos tablas con tanza y una mochila de color negro.

El hombre que transportaba los objetos fue trasladado a la dependencia policial para su correcta identificación. Tras cumplimentar los pasos legales y por disposición de la justicia, recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la causa que investiga la procedencia de los bienes.

En el operativo colaboró personal de la Policía Científica y de la Comisaría Segunda. Se solicita a cualquier vecino que haya sufrido la sustracción de elementos de estas características que se acerque a la sede policial para realizar los trámites correspondientes.

