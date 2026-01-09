Concepción del Uruguay: Intensos controles vehiculares dieron como resultado 17 motocicletas retenidas por irregularidades

Según se confirmó a Génesis24, En el marco de las políticas de prevención y seguridad vial que se vienen desarrollando en la ciudad, durante la jornada de ayer jueves se llevaron adelante diversos operativos de control motovehicular en puntos estratégicos del casco urbano y zonas periféricas.

Como resultado de estos procedimientos, se procedió a la retención de un total de 17 motocicletas de diversas cilindradas.

El operativo fue planificado y coordinado por la División Operaciones de la Jefatura Departamental Uruguay, trabajando de manera conjunta y articulada con personal de la División Tránsito Municipal.

El objetivo principal de estas intervenciones es garantizar que los vehículos que circulan por la vía pública cumplan con las normativas vigentes, reduciendo así los riesgos de siniestralidad y fortaleciendo la seguridad ciudadana.

Desde la Jefatura Departamental Uruguay y el Municipio se le recuerda a la población la importancia de circular con la documentación y los elementos de seguridad en regla. No se trata solo de cumplir con una norma para evitar multas o retenciones, sino de proteger la propia vida y la de los demás.

Antes de salir, asegúrese de contar con:

Casco reglamentario debidamente colocado y ajustado. Documentación completa: Licencia, Cédula del vehículo y Seguro obligatorio. Vehículo en condiciones: Luces en funcionamiento y espejos colocados.

La seguridad vial la construimos entre todos, respetando las normas y siendo conscientes de nuestra responsabilidad al mando de un vehículo.

