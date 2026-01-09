Frigerio confirmó el inicio de obras en las rutas nacionales 12 y 14

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que comenzaron los trabajos en los tramos más críticos de las rutas nacionales 12 y 14, tras activarse en Entre Ríos la primera concesión de rutas nacionales del país.
Se trata de un corredor vial estratégico para la producción, la logística y el turismo, conocido como la Ruta del Mercosur, que conecta a la provincia con los principales pasos del comercio regional.
«Esto es el resultado de una gestión provincial firme y de un gobierno nacional que escuchó la urgencia y dio prioridad a este pedido», señaló Frigerio, al remarcar que la intervención permitirá mejorar la circulación y la seguridad vial luego de años de abandono.
La concesión fue establecida por el decreto nacional Nº 28/2025 y comprende tramos de las rutas nacionales 12 y 14, además del corredor Rosario-Victoria y accesos clave en Entre Ríos. Las obras incluyen tareas de reparación, mantenimiento y prestación de servicios a los usuarios.