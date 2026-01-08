Ruta 12, Puente Urquiza: colisionaron dos camiones. Hay tránsito asistido

Un nuevo siniestro vial se produjo en rutas entrerrianas según lo que pudo relevar.
El hecho se produjo en RUTA NACIONAL N° 12, Km. 109 Puente Urquiza, sentido Norte – Sur, donde por causas que se investigan colisionaron dos camiones, con un vehículo volcado.
La mano norte-sur permanece cerrada, habiendo en este momento tránsito asistido por el sentido contrario con paso alternado cada 15 minutos por mano.
