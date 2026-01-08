Concepción del Uruguay: Automóvil sufrió un principio de incendio durante la madrugada

Según se confirmó a Génesis24, esta madrugada siendo las 02:24 horas, personal de Bomberos fue alertado sobre un principio de incendio vehicular, en Urquiza y Las Glicinas, de Concepción del Uruguay.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención con dotación).

Al arribo, luego de realizar perímetro de seguridad, se observó que se trataba de un vehículo marca Chevrolet con un principio de incendio en zona del motor, ya sofocado con extintor en la parte de su toma de aire, entre el parabrisas y capot, derretido.

Los Bomberos Voluntarios procedieron a abrir el capot y se desconectó la batería. Además se observó cables del automóvil derretidos, rueda derecha delantera y parte del guardabarros delantero derecho quemado.

En el lugar se realizó verificación y se trabajó con línea devanadera hasta su extinción total.

Comparte esto: Twitter

Facebook

