Concepción del Uruguay: Detenida tras agredir físicamente a una funcionaria policial

Según se confirmó a Génesis24, una mujer resultó aprehendida en la tarde de ayer tras agredir físicamente a una funcionaria policial que se encontraba cumpliendo una orden dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas en una vivienda ubicada en calle Dra. Ratto al 2600, en el marco de una diligencia judicial para el retiro de efectos personales.

El personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar se constituyó en el domicilio para acompañar a un menor de edad y a su progenitor a retirar efectos personales de la vivienda. Al ingresar a la vivienda, la moradora del lugar cerró repentinamente la puerta de acceso y, sin mediar palabra, atacó a la funcionaria policial tomándola violentamente del cabello.

Ante el inicio del forcejeo, los efectivos policiales aprehendieron a la agresora para garantizar la integridad de la funcionaria y del menor presente.

Tras el incidente, tanto la funcionaria policial como la mujer aprehendida fueron examinadas por el médico policial de turno, tanto la funcionaria policial como la mujer aprehendida resultaron con lesiones leves.

Puesta en conocimiento la Fiscal Auxiliar, Dra. Denisse Caraballo, dispuso el alojamiento de la detenida en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar por el delito de «Resistencia a la autoridad», quedando alojada a disposición de la justicia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

