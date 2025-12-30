Autovía Artigas: Demolieron viejas cabinas de peaje y comienzan a construir nuevas

Cinco cabinas de la Estación de Peaje Yeruá, en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, a metros del cruce con la ruta nacional 18.

En el lugar se instalarán cabinas de Telepeaje, pero por el momento no se especificaron plazos. De hecho, este sábado 27 de diciembre, alcanzaban a percibirse encofrados recién colocados, por lo que la obra de las nuevas instalaciones ya está comenzando.

Además, se desconoce cuándo se reorganizará el mantenimiento, los servicios viales y la operatividad general de la ruta 14 luego de que el Gobierno Nacional adjudicara la concesión a Autovía Construcciones y Servicios S.A, tras la caída de la concesión a Caminos del Río Uruguay, en el mes de abril pasado.

