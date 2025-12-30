martes 30 diciembre 2025

Autovía Artigas: Demolieron viejas cabinas de peaje y comienzan a construir nuevas

Cinco cabinas de la Estación de Peaje Yeruá, en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, a metros del cruce con la ruta nacional 18.

En el lugar se instalarán cabinas de Telepeaje, pero por el momento no se especificaron plazos. De hecho, este sábado 27 de diciembre, alcanzaban a percibirse encofrados recién colocados, por lo que la obra de las nuevas instalaciones ya está comenzando.

Además, se desconoce cuándo se reorganizará el mantenimiento, los servicios viales y la operatividad general de la ruta 14 luego de que el Gobierno Nacional adjudicara la concesión a Autovía Construcciones y Servicios S.A, tras la caída de la concesión a Caminos del Río Uruguay, en el mes de abril pasado.

APF

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991