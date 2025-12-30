Se firmaron actas para la construcción de viviendas en localidades de los departamentos Tala y Uruguay

Las actas fueron rubricadas por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, junto a los representantes de las empresas constructoras. Participó también de las firmas el vicepresidente del organismo, Luis Uriona.

Según se especificó, cada vivienda tendrá una superficie de 63 metros cuadrados y contará con dos dormitorios. En el caso de Gobernador Mansilla, la construcción estará a cargo de la empresa El Súper de la Construcción SRL, mientras que en Santa Anita las obras serán ejecutadas por la empresa Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Uruguay Limitada (Copul).

Al respecto, Schönhals destacó: «Desde el gobierno provincial seguimos trabajando para llevar adelante obras habitacionales en distintas localidades entrerrianas, priorizando el acceso a la vivienda y el uso responsable de los recursos públicos». Asimismo, remarcó que «estas obras no solo garantizarán el derecho a la casa propia, sino que también generarán empleo y dinamizarán la economía local».

Por último, el funcionario valoró «la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de sostener la política habitacional con fondos provinciales, para procurar dar respuestas concretas a las familias entrerrianas».