Un empleado municipal de la región fue hallado sin vida

Un hombre fue hallado sin vida en el barrio Pancho Ramírez de San Salvador. La Policía investiga el caso. El cuerpo fue trasladado a Concordia para una autopsia.
Según se pudo saber, se recibió una llamada telefónica en la Sala del Comando Radioeléctrico de San Salvador, informando sobre el hallazgo de un hombre sin vida en el fondo de una vivienda ubicada en el barrio Pancho Ramírez.
Personal policial se dirigió al lugar y confirmó la información, tratándose de un hombre mayor de edad que en primera instancia se presume que se habría decidido quitarse la vida.
Intervención judicial
Se dio intervención a la Unidad Fiscal de San Salvador, al médico policial y al personal de la Sección Policía Científica para realizar las investigaciones correspondientes. Asimismo, se recabaron testimonios con el fin de esclarecer los hechos.
En tanto, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Concordia para la realización de una autopsia.
Duelo y condolencias
Por su parte, la Municipalidad de San Salvador emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida de Néstor Díaz, quien trabajaba en dicha institución. En el mensaje, se expresó solidaridad con los familiares y amigos, extendiendo las condolencias en este difícil momento.
