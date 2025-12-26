Autovía Artigas: Automóvil despistó y colisionó contra el guardarrail

A las 5.30 horas de este viernes se produjo un siniestro vial en Autovía 14 y Colectora, en cercanías al acceso a la ciudad de Chajarí.

En dicho lugar un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, conducido por un hombre de 79 años, oriundo de Urdinarrain (ER), quien iba acompañado por su pareja de 73 años quienes circulaban por Ruta Nacional Artigas en sentido Sur-Norte pierde el control del vehículo, y colisiona con el guardarrail y finaliza sobre la Colectora.

El médico policial constata en el conductor escoriaciones en muñeca derecha, en rostro y codo izquierdo, considerándose lesiones de carácter leves. TalCual