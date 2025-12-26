Detuvieron a un hombre que le quemó la ropa a la pareja y la dejó fuera de la casa

El personal de la Comisaría Quinta de Paraná intervino en un caso de violencia de género en una vivienda ubicada en calle Anselmi. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer angustiada y llorando.

La mujer informó que su pareja había quemado su ropa y la había dejado fuera de la casa, negándole el acceso y cerrando la puerta con llave. A pesar de los esfuerzos de los funcionarios por dialogar con el hombre, “se mostró muy reacio a cooperar”, indicaron desde la Policía.

La situación se resolvió cuando el padre del hombre llegó y abrió la puerta, lo que permitió a la Policía demorar al agresor en el acto.

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del hombre, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales. (Ahora)