Entre Ríos presenta resultados históricos en Seguridad y Justicia 

En el marco del cierre del ciclo lectivo 2025, el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, presentó un informe detallado sobre los avances logrados en materia de seguridad pública y políticas de reinserción. Bajo el lema «Cada peso a donde tiene que ir», la gestión provincial destacó el fortalecimiento de la Policía de Entre Ríos (PER) y el éxito de los programas educativos en las unidades penales. Además, se resaltó la tarea administrativa y de trámites ciudadanos a través de la Secretaría de Justicia.

En esta línea, se realizaron más de 2 mil operativos de narcomenudeo, logrando el secuestro de más de 450 kilos de marihuana y 500 kilos de cocaína. Además, se procedió a la incineración de 3.000 kilos de droga.

La fuerza policial incorporó 70 nuevos vehículos, más de 150 pistolas semiautomáticas, 1.000 chalecos balísticos, 30 armas no letales y más de 40 equipos de protección antidisturbios. Asimismo, se anunció la creación del Grupo de Acción Inmediata (GDI), la incorporación de 800 nuevos agentes y métodos de patrullaje sostenibles como bicicletas y monopatines eléctricos.

En materia de trámites y acceso a la ciudadanía, a través de la Secretaría de Justicia se lograron resolver más de 15.000 trámites mensuales, más de 2300 trámites ciudadanos en localidades sin oficinas físicas. Además, se procesaron más de 60.000 expedientes y resoluciones, agilizando la respuesta institucional.

En este marco, a través de la Resolución 306/24, que implementó la línea telefónica gratuita para denuncias anónimas, se lograron atender más de 120 denuncias. El 74 por ciento de ellas relacionadas al delito de narcomenudeo que fueron derivadas a la Justicia.

De manera simultánea, se celebró el cierre del ciclo lectivo 2025 en las escuelas primarias y secundarias que funcionan dentro de las Unidades Penales de la provincia. Esta labor, coordinada por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) junto al Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), es considerada por el ministerio como una «herramienta fundamental» para fortalecer la integración social.

Con la implementación de nuevos sistemas de monitoreo en unidades penales, talleres de reinserción y la entrega de certificaciones escolares, el Gobierno reafirma que la seguridad no solo se construye con equipamiento, sino también con oportunidades de transformación personal para los internos.

El informe destaca además el impacto directo en la comunidad, mencionando la compactación de más de 4.000 celulares secuestrados y el fortalecimiento de la Seguridad Vial en los municipios de la provincia.