Diputados: Media sanción para leyes clave

La Cámara de Diputados, en sesión de prórroga, otorgó media sanción al Régimen General de Concesiones de Obras así como a la creación de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos. La jornada inició con un agradecimiento por el cierre de año formulado por el presidente del cuerpo, Gustavo Hein, quien expresó que “en dos días aprobamos más de 20 leyes”, e invitó a “sentirnos orgullosos de cómo trabajamos, oficialismo y oposición”. El Orden del Día continuó con el tratamiento y aprobación de dictámenes de distinta índole.

Tuvo lugar este miércoles la segunda sesión de prórroga del 146º Periodo Legislativo en la que se aprobó un largo listado de dictámenes. Entre los proyectos de mayor relevancia, se votó con preferencia el Régimen General de Concesiones de Obras y Servicios, de autoría del Poder Ejecutivo. Una de las comisiones encargadas de analizar el proyecto fue Obras Públicas y Planeamiento, a cargo de Noelia Taborda. Como miembro informante ante el pleno, la diputada expresó que “se trata de una ley fundamental para el desarrollo de la provincia, una herramienta estratégica que actualiza a dar previsibilidad a la forma en que el Estado puede asociarse con el sector privado para la realización de obras y la prestación de servicios”.

Taborda desagregó que “el objetivo principal es fortalecer la capacidad del Estado para responder a demandas de infraestructura, mantenimiento, reparación de obras y servicios, sin perder nunca su rol indelegable de regulación y control”. Resaltó, además, la necesidad de generar condiciones para la inversión privada. “En un contexto económico complejo”, dijo, “esta ley permitirá ampliar posibilidades de inversión, promover el desarrollo productivo, generar empleo y mejorar la calidad de los servicios sin comprometer los intereses del Estado y la calidad de vida de los entrerrianos”.

Como presidente de la comisión de Legislación General, el diputado Marcelo López agregó datos acerca de las modificaciones a la redacción original. «Este dictamen es producto del trabajo de todos los legisladores y la oposición ha sido contributiva”, dijo, y detalló que “incorporamos el requisito de autorización legislativa para concesiones de más de 25 años, así como un mecanismo que impide que la decisión de una sola persona pueda otorgar prórrogas de concesiones sin que exista una compulsa de ofertas y un cotejo de precios”, puntualizó. Y añadió que “se establecieron servicios públicos de carácter indelegable por parte el Estado, como servicios de salud y sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, administración de justicia y servicio penitenciario”.

Al momento de informar el acompañamiento de la primera minoría, el diputado Juan José Bahillo manifestó que “más allá de las restricciones que impone el gobierno nacional, nos parece razonable darle un marco al Ejecutivo para que pueda dar respuestas a las necesidades de infraestructura y obras en la provincia”. El debate contó con el reparo del diputado Carlos Damasco, quien alegó “no acompañar la imposición de nuevos peajes en rutas entrerrianas”.

Agencia de Desarrollo de Entre Ríos

El pleno de la Cámara otorgó media sanción a la creación de un organismo descentralizado y autárquico denominado ‘Agencia de Desarrollo de Entre Ríos’. El instituto ideado por el Poder Ejecutivo se propone incentivar la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la simplificación regulatoria para favorecer el crecimiento del sector privado.

Quien argumentó a favor de la norma fue el diputado Marcelo López, quien aseguró que la norma “está enfocada en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son quienes tienen mayores dificultades para acceder a mercados internacionales”. Entre sus funciones primarias se cuentan el diseño e implementación de estrategias para incrementar las exportaciones e inversiones productivas, el desarrollo de programas y herramientas que simplifiquen los trámites regulatorios, así como el diseño de programas específicos de fomento y asistencia para emprendimientos innovadores, nuevas empresas tecnológicas y sectores de la economía del conocimiento.

Malvinas

Además, recibió media sanción por parte del cuerpo una propuesta de capacitación permanente en la cuestión ‘Malvinas’. De autoría de los diputados Jorge Maier y Roque Fleitas, la iniciativa adhiere a la Ley Nacional N° 27.671 por la que se establece la formación obligatoria para quienes se desempeñen en la función pública en todos sus niveles en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia, dada relevancia histórica y geopolítica que ostenta el tema.

Orden del Día

Los diputados aprobaron, a su turno, el dictamen que establece la aceptación de la donación de un terreno propiedad de la Municipalidad de Victoria, que según Plano de Mensura Nº 25.667, Partida Provincial Nº 106.478, en dicha localidad, con el cargo vitalicio de construir la Escuela Secundaria y Superior Nº 1 ‘Raúl R. Trucco’. Se votó, además, autorizar al Superior Gobierno a aceptar la donación efectuada por la Municipalidad de Cerrito de un inmueble de su propiedad, según Plano de Mensura Nº 233.657, en esa ciudad, destinado a la construcción de una Estación Reguladora de Presión de Gas del Parque Industrial ‘Intendente Orlando Lovera’.

Asimismo, recibió media sanción el dictamen que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra ‘Obra Básica y Reconstrucción Ingreso a Villa Paranacito Acceso A08 Tramo RN Nº 12’, contenido en el Expediente Nº 28.801. Asimismo, se aprobó el dictamen que autoriza a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Viale, según Plano de Mensura Nº 12.2871, Certificado Nº 1.038.858, Partida Provincial Nº 78.467, Partida Municipal Nº 78.647, en dicha localidad, con destino al funcionamiento de la Escuela Primaria NEP Nº 205 ‘Amalio Zapata Soñez’ y de la Escuela Secundaria Nº 75 del mismo nombre.

Homenajes

Al turno de las conmemoraciones, los diputados Fabián Rogel y Silvina Deccó evocaron la figura del abogado penalista Marciano Martínez, quien falleció el pasado 15 de diciembre en Paraná. Se refirieron al constitucionalista de valorada trayectoria quien se especializó en Derecho Penal y ejerció en reiteradas ocasiones la presidencia del Colegio de Abogados de la provincia. Martínez fue Convencional Constituyente en 2008 y un referente en la prédica a favor de la implementación del Juicio por Jurados.

Luego, el diputado López recordó dos hechos históricos acaecidos en los albores de la recuperación democrática. Rememoró cuando, el 15 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín firmaba el Decreto Nº 187 por el que impulsó la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CoNaDeP) con el propósito de investigar las pruebas que serían usadas en el Juicio a las Juntas Militares. Dicha comisión elaboró luego el Informe llamado ‘Nunca Más’. El mismo 15 de diciembre, Alfonsín remitió al Congreso un proyecto de ley que declaró la nulidad de la Ley Nº 22.924, llamada ley de autoamnistía, que habían dictado los militares para eximirse a sí mismos y a militantes subversivos, de la responsabilidad en delitos de lesa humanidad.

Juicio Político

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, se reunió por segunda vez este miércoles para dar ingreso formal a sendos oficios provenientes tanto del STJ como de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), que contienen documentación referida a las denuncias contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina.

La información ofrecida deberá ser analizada por los miembros de la comisión. Además, se dio ingreso al segundo descargo de la magistrada, en respuesta al requerimiento emitido por la comisión el pasado 11 de diciembre. En el escrito, Medina ofrece prueba documental en su defensa a la vez que solicita que la instancia prevista para el lunes 22 a las 17, en la que deberá responder preguntas por parte de diputados, pueda desarrollarse vía remota. La titular de la comisión de Juicio Político entendió que la solicitud “es derecho de la acusada” por lo que se resolvió hacer lugar a la demanda, aun cuando se mantiene la opción de que comparezca en forma presencial