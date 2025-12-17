Frigerio recorrió obras de espacios turísticos en el perilago de Salto Grande

En el camping Las Palmeras, junto al intendente de Concordia, Francisco Azcué, Frigerio supervisó los trabajos realizados tras la recuperación del predio, concretada a principios de diciembre de 2024. El gobernador destacó que fue un proceso que se inició con la decisión de recuperar «bienes que son de todos y que durante mucho tiempo, más de 20 años, estuvieron en las manos de unos vivos que lo usurparon».

El proyecto incluyó la mejora integral de ese predio, como el del complejo Termas de Ayuí, y recuperar la posesión de la Tortuga Alegre. El gobernador subrayó que fue posible gracias a la colaboración institucional, especialmente en un contexto de recursos limitados, lo que suplieron con «trabajo en equipo». En este sentido, Frigerio mencionó la participación conjunta de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), la Comisión Técnica Mixta (CTM), el municipio, la provincia y Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal). «Trabajamos todos juntos y cada uno aporta lo que puede», indicó.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello valoró: «Nos da un orgullo enorme esto que está sucediendo hoy». Mencionó que «con mucha alegría podemos decir que el hotel Ayuí está recuperado, camping Las Palmeras está recuperado y puesto a punto». Destacó que «detrás de eso hay mucho trabajo; es un orgullo para todos los concordienses, para todos los entrerrianos y es una invitación a todos los turistas que nos puedan venir a visitar».

Mientras que el intendente, Francisco Azcué, destacó el rol fundamental del gobernador en este proceso y dijo sentirse «orgulloso de pertenecer a este proyecto liderado por Frigerio». Para el intendente, esta iniciativa demostró «la importancia de tener líderes que marquen un camino, que tengan determinación, porque para hacer esto hubo que tener mucha determinación, mucha firmeza». Reconoció además la conducción del mandatario provincial, que «nos condujo a todos, al municipio, a todas las áreas que han intervenido. Y acá está el resultado, la recuperación de joyas del turismo entrerriano». Sostuvo que esta acción de gobierno «es crucial para el desarrollo de Concordia. El objetivo es cuidar esto y que nunca más estos lugares queden en manos de amigos de los políticos».

El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Eduardo Cristina manifestó un «orgullo enorme» por la recuperación de los predios turísticos. Resaltó la magnitud del esfuerzo conjunto, detallando que la puesta a punto de estos lugares demandó aproximadamente 650 millones de pesos y contó con la participación de múltiples entidades.

El gobernador también recorrió las termas de Ayuí y Parque Acuático, donde se llevó adelante una puesta en valor integral que comprendió la pintura de piletas, arreglos en sanitarios, recambio de luminarias, renovación de juegos y recuperación de jacuzzis, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y dar un nuevo impulso a uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Los trabajos estuvieron a cargo de la Codesal.