La provincia avanza hacia una licencia única de pesca deportiva de alcance en todo el Litoral

«Es un primer paso hacia la licencia única de pesca deportiva en la región» sentenció el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, quién suscribió el documento en representación de la provincia. Sumó que «promovemos la pesca deportiva en la región a la vez que cuidamos los recursos naturales, además de poner en valor al Río Paraná en el contexto del desarrollo del turismo de alcance nacional e internacional». Subrayó que «el gobernador Rogelio Frigerio nos indicó que debemos llegar a la licencia única, con la visión de un río que nos une». Ponderó que se mantendrá la autonomía de cada provincia en cuanto sus normativas.

Bernaudo especificó que «con esta primera medida ya le hacemos más fácil las cosas a los ciudadanos; hoy los residentes tienen una complicación menos: por ejemplo, un pescador de La Paz que en 10 minutos está pescando en Santa Fe, debía hacer cientos de kilómetros para sacar su licencia santafesina. Estas cuestiones no van más. Le simplificamos la vida a la gente».

El acta, denominada de Cumplimiento de Objetivos del Comité de Manejo de las Pesquerías, se firmó este miércoles en la ciudad de Santa Fe. En rigor, establece la validez recíproca de las licencias provinciales de pesca deportiva para residentes, respetando las normativas locales de cada jurisdicción. La iniciativa busca mejorar el control de los recursos pesqueros, fortalecer la gestión ambiental y promover el turismo sustentable en la región. La iniciativa se inscribe en el proceso de integración impulsado por la Región Litoral y apunta a optimizar el manejo de los recursos pesqueros, fortaleciendo los mecanismos de control y la coordinación interjurisdiccional.

El acuerdo fue rubricado en el marco de un encuentro del bloque institucional de la Región Litoral. La propuesta se enmarca en la Decisión Nº 03/2025 de la Junta de Gobernadores de la Región Litoral y cuenta con el aval del Comité de Manejo de Pesquerías del Litoral. El reconocimiento recíproco de licencias representa un avance concreto hacia un esquema regional de ordenamiento y gestión de la pesca deportiva, que permitirá mejorar los controles, facilitar la fiscalización y promover el turismo responsable, con una mirada compartida sobre el uso sustentable de los recursos naturales.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, Enrique Estévez, destacó que se trata de «un hecho histórico» que permite coordinar el manejo de la actividad pesquera entre las provincias que integran la Región Litoral, a partir del compromiso institucional asumido por los gobernadores.

El presidente del Ente de la Región Centro de Entre Ríos, Jorge Chemes, resaltó que este logro es fruto de políticas conjuntas que profundizan el proceso de integración regional: «No es solo un paso administrativo, es la demostración de una articulación real y profunda entre nuestras provincias. Hemos logrado unificar criterios después de años de trabajar de forma aislada, entendiendo que el río y sus recursos no conocen de límites geográficos».

Precisaron que ya se avanzó en la unificación de las tallas mínimas de captura, un aspecto clave para fortalecer el control de la actividad. También que se analizan estrategias de fiscalización conjunta con áreas de seguridad, fuerzas federales y otros poderes del Estado, como la Justicia, así como metodologías comunes en materia de vedas, respetando las competencias de cada jurisdicción.