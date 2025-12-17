Concepción del Uruguay: Hostigó a su expareja tras violar una restricción judicial. Fue detenido

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de una investigación por desobediencia judicial, personal policial realizó un allanamiento que culminó con la detención de un joven de 25 años en la calle Malvinas Argentinas. La intervención, llevada adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico y la Sección Judiciales, se dio en respuesta a una denuncia radicada el día de ayer por la víctima.

Según consta en la denuncia, el ahora detenido, poseía medidas de restricción vigentes dictadas por la Justicia, las cuales había incumplido de manera reiterada.

El hostigamiento alcanzó un punto crítico la noche del 16 de diciembre, alrededor de la medianoche, cuando el sujeto se presentó en el domicilio de su ex pareja e intentó ingresar por la fuerza.

Ante esta situación de peligro, la joven accionó el Botón Antipánico, lo que provocó que el agresor se retirara del lugar antes de la llegada de los móviles. Sin embargo, el acoso no cesó, continuando mediante una serie de llamadas y mensajes amenazantes durante el resto de la noche.

Con las pruebas presentadas, la Justicia ordenó un allanamiento donde se detuvo al masculino, quien fue inmediatamente trasladado y alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental a disposición de la magistratura.

