¡En Córdoba le bajan impuestos a los productores que trabajen su tierra!

La provincia de Córdoba acaba de lanzar el Registro de Propietario Productor, una iniciativa que busca premiar el arraigo de los dueños de campos con un descuento en el Impuesto Inmobiliario Rural.Desde el Ministerio de Bioagroindustria describen la medida como “una herramienta clave para la planificación, diseño y ejecución de políticas públicas destinadas al desarrollo rural sostenible”.

Se trata de una herramienta estratégica para la implementación de un nuevo descuento del 5% en el Impuesto Inmobiliario Rural para quienes acrediten su condición de propietario productor, una decisión que pretende fomentar el arraigo y reconocer especialmente a aquellos productores que trabajan su campo. El plazo de inscripción al registro vence el próximo 19 de diciembre.

Considerando los descuentos ya existentes como el de Contribuyente Cumplidor (30%) y por validar Buenas Prácticas Agropecuarias (5%), en total el Propietario Productor podría alcanzar un descuento del 40% en el Impuesto Inmobiliario Rural.

Según datos del último censo agropecuario nacimiento (2018), la provincia de Córdoba tiene un 30% de campos producidos por sus dueños y un 70% por arrendatarios. El porcentaje es similar al de Entre Ríos.

Si bien el arrendatario puede ser eficiente y responsable con la producción, hay inversiones estructurales que necesitan un retorno extendido y el alquiler de los campos suele ser temporal y determinado por dinámicas anuales de campañas.

Conocer estos datos de manera precisa es importante para la planificación estratégica de obras de infraestructura, proyectos integrales en cuencas hidrográficas, conservación de suelo, forestaciones, sistemas de riego, etc.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba fortalece la transparencia, mejora la focalización de los recursos públicos y consolida una política de desarrollo rural basada en información precisa y planificación estratégica.