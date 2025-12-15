Exitoso cierre de la Expo Caseros 2025

En otra gran jornada con exposiciones, shows artísticos, oferta gastronómica, entretenimientos, y con un excelente marco de público acompañando, este domingo 14 de diciembre dio cierre la segunda edición de la Expo Caseros 2025.

La jornada comenzó en horas de la mañana con la apertura del Paseo Emprendedor y de la Exposición Agroindustrial, Educativa y Comercial, con más de 120 puestos de artesanos, emprendedores, instituciones públicas y firmas comerciales, duplicando la convocatoria y participación en relación a la primera edición de la Expo.

En horas de la tarde y noche un gran marco de público disfrutó de los shows musicales y artísticos de “Conjunto Itay”, el Taller Municipal de Tango y Folclore “Costeros del Gualeguay”, “Dúo Caminos”, Reinaldo Latour y el “Coro Estable de Caseros” quienes interpretaron de forma conjunta la canción “Pago Natal”, y de “La sin nombre band”. Además, del tradicional recorrido de stands, de la carpa institucional y comercial, y del Patio de Comidas.

Con un excelente marco dio cierre uno de los eventos más importantes gestionados e impulsados por la Municipalidad de Caseros, que cuenta con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Emprendedor de la provincia, y que se va posicionando como una destacada propuesta en la región.

Desde el Municipio de Caseros agradecemos profundamente a artesanos y emprendedores, instituciones, empresas, comercios, artistas, auspiciantes, a la Dirección de Desarrollo Emprendedor de la Provincia, al Honorable Concejo Deliberante, a Dylan Beck por su increíble trabajo en conducción y animación, a los medios que dieron cobertura al evento, a Geo Sonido, al servicio de pantalla de Cristian Lanterna, y a las áreas municipales y su personal que estuvieron abocadas a diversas tareas. Cada uno con su aporte hizo posible esta nueva edición de la Expo Caseros. ¡Hasta el próximo año!

Comparte esto: Twitter

Facebook

