Caseros: Se reprograma el inicio de las clases de Aquagym

Debido a las condiciones climáticas se reprograma para el miércoles 17 de diciembre el inicio de las clases de “Aquagym para Adultos”.

Las clases se desarrollarán en las Piletas del Club Juventud de Caseros a cargo de la Prof. Jaquelina Stapich, y serán lunes y miércoles de 15:00 a 16:00 horas.

Este espacio de recreación está destinado a personas mayores de 18 años.

Los interesados pueden inscribirse en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Caseros.

