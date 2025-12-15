«Cambio de Jefatura en la Prefectura de Zona Bajo Uruguay»

En la fecha, a las 18:30 horas, en la Plaza de Ceremonias “Cabo Primero Julio Omar Benítez”, se realizó el acto de Cambio de Jefatura de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay. La ceremonia fue presidida por el Director de Región Centro de la Prefectura Naval Argentina, Prefecto General Antonio Raúl Pascal, quien puso en funciones al nuevo Prefecto de Zona, Prefecto Mayor Manuel Enrique Barreiro.

Del acto participaron el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Dr. Ezequiel Valdunciel; el Secretario de Gobierno, Dr. Oscar Alberto Noir; y la jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia, Dra. María Isabel Caccioppoli, junto a representantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, Veteranos de la Guerra de Malvinas y autoridades de organismos nacionales, provinciales, municipales y eclesiásticos.

Asimismo, estuvieron presentes personal retirado y pensionado de esta fuerza, público en general y Personal Superior y Subalternos de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay, de la Prefectura Concepción del Uruguay y de la dotación del Guardacostas GC-80 “Ushuaia”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

