Circulaba en moto, chocó contra un perro y terminó con graves heridas

Todo ocurrió en la ciudad de Concordia, durante la noche del domingo. El conductor de la moto debió ser operado en el hospital Masvernat.
El grave siniestro vial ocurrió en la ciudad de Concordia, minutos antes de las 20:50 horas del domingo. Personal de comisaría Séptima tomó conocimiento del hecho, ocurrido en el lado sur de la escuela Che Guevara, por calle J. J Valle.
Perro
Según fuentes policiales, en el lugar, un joven de 21 años de edad se conducía en su motocicleta de110 cc y – por circunstancias que se investigan – habría eludido o impactado contra un perro que estaba en la calle.
Por esa maniobra, resultó el impacto del conductor con la cinta asfáltica, lesionándose. El damnificado fue trasladado al Hospital Masvernat, desde dónde se informó que presenta «rotura esplenica grado V, e ingresa a quirófano».
En el siniestro vial intervino la fical Julio Rivoira.
Moto
Entre las recomendaciones vigentes para circular en moto de forma segura figuran:
Equipo de Protección
Casco: Integral y certificado, siempre abrochado.
Chaqueta: Reflectiva, que proteja contra abrasiones.
Guantes: Protectores.
Rodilleras y coderas: Para proteger articulaciones.
Calzado: Antideslizante y que cubra el tobillo.
Técnica de Conducción
Anticipación: Mira hacia el horizonte, no solo unos metros adelante, para prever huecos, manchas de aceite o imprevistos.
Distancia: Mantén espacio con los autos, especialmente no te quedes justo detrás de ellos; muévete a un lado para ver lo que ellos podrían esquivar.
Frenado y Curvas: Suelta el acelerador, acciona el embrague y frena gradualmente con ambos frenos. En curvas, mira hacia la salida y adapta tu trazado.
Control: Familiarízate con el embrague (dedos izquierdos), acelerador (puño derecho), frenos y palanca de cambios (pie izquierdo).
Conciencia y Entorno
Condición de la Vía: Presta atención a huecos, escombros y aceite; evita las manchas de aceite.
Visibilidad: Usa las luces intermitentes, la bocina y asegúrate de que los demás te vean.
Comportamiento Cívico: Respeta señales, no hagas caballitos ni subas por aceras. Un buen motero es respetuoso.
Viajes Largos: Planifica la ruta y haz paradas cada 2 horas o 150-200 km para descansar.