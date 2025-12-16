Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un martes soleado pero con bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con buenas condiciones climáticas en la provincia de Entre Ríos.

Para mañana ya no hay anuncio de lluvias. Incluso, se prevé una baja de temperaturas, con máximas que treparán hasta los 26 grados.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé una jornada soleada.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 27 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un martes con cielo despejado.

