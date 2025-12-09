Concepción del Uruguay: Allanamiento positivo a raíz de violento robo calificado y privación ilegítima de la libertad en Caseros

Según se confirmó a Génesis24, un operativo conjunto de las divisiones de Investigaciones e Inteligencia Criminal y Operaciones resultó en un allanamiento exitoso, logrando la detención de un hombre vinculado a un violento robo calificado y privación ilegítima de la libertad en la localidad de Caseros.

El procedimiento se llevó a cabo hoy, a las 13:30 horas, en una vivienda ubicada en calle 9 del Norte, en relación a un hecho por robo Calificado y privación ilegítima de la libertad, con intervención de la Fiscalía a cargo de la Dra. María José Labalta.

La causa se originó en la madrugada de hoy, cuando un matrimonio, dueño de una distribuidora de lácteos en Ruta 39 (Caseros), fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados.

Los asaltantes ingresaron por una ventana, redujeron y agredieron al propietario, exigiéndole dinero. Sustrajeron dos billeteras y un teléfono celular, dándose a la fuga en dos motovehículos.

Gracias a la rápida intervención, las tareas investigativas investigación y la celeridad de las autoridades judiciales, se pudo dar con la vivienda de uno de los sospechosos, permitiendo realizar dicho procedimiento.

En el domicilio, notificada una mujer de 44 años, se encontraba su pareja, un hombre de 32 años, siendo uno de los autores del hecho, quien presentaba una lesión, que coincide con las imágenes fílmicas donde se observa a un sospechoso rengueando.

La requisa en la vivienda arrojó un resultado positivo, procediéndose al secuestro de: El teléfono celular Samsung Galaxy 03 perteneciente a la víctima, Vestimentas utilizadas presumiblemente en el asalto, una motocicleta 110 cc, un casco color negro.

Así también se encontraron tres panes de Marihuana, con un peso total de 2.080 gramos, lo que implica una infracción a la Ley de Estupefacientes.

Por disposición judicial, el hombre de 32 años fue puesto en calidad de detenido y alojado en la Sección Alcaidía.

En el procedimiento colaboraron la División Operaciones, Comisaría Tercera, Personal Motorizada y la División Drogas Peligrosas.

No obstante se continúan con las tareas para dar con el resto de los autores del ilícito.

Comparte esto: Twitter

Facebook

