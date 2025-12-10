Tras el anuncio en torno a la baja de retenciones florecieron opiniones de aprobación y también de cautela

«Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos». Así de escueto es el mensaje en la red social X del ministro de Economía, Luis Caputo, para anunciar la baja parcial de retenciones al campo.

Entre los escasos datos disponibles destacan que, a partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

•Soja: de 26% a 24%

•Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

•Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

•Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

•Girasol: de 5,5% a 4,5%

La medida fue sorpresiva porque en el mercado agrícola no se especulaba con una nueva rebaja del tributo en estos momentos en que el gobierno está discutiendo en el Congreso con la oposición el proyecto de Presupuesto 2026. En ese texto bajo discusión no se menciona ninguna rebaja de retenciones y, por el contrario, se habla de una mejora de la recaudación, que ahora sería improbable.

Desde las Cuatro Cadenas picaron en punta para aplaudir la decisión: «El anuncio de una nueva reducción en las alícuotas de derechos de exportación para los granos confirma la coherencia del Poder Ejecutivo Nacional en sostener el rumbo trazado desde el inicio de su administración. La baja sostenible y constante de impuestos distorsivos a nivel nacional y la normalización paulatina de variables macroeconómicas, genera una mejora en la competitividad de la agroindustria».

Con la firma de los jefes de las organizaciones, Rodolfo Rossi, de Acsoja; Gonzalo Agusto, de Argentrigo; Juan Martin Salas Oyarzun, de Asagir; y Federico Zerboni, de Maizar; sostuvieron que «necesitamos el alineamiento de administraciones provinciales y municipales en este sendero para acelerar nuestro ritmo de crecimiento y expansión económica en el interior productivo. Como mencionáramos en nuestro reciente mensaje de cierre de año de Cuatro Cadenas: no pedimos privilegios ni ayudas especiales, necesitamos seguir removiendo obstáculos para ser más competitivos. Así aprovecharemos las posibilidades que el mundo nos brinda y tendremos la capacidad de crear nuevas oportunidades en beneficio de nuestro país».

En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio subrayó que «para provincias productivas como la nuestra, cada punto menos se traduce en más inversión, más actividad y más empleo privado. Y aunque este es un avance importante, la Argentina tiene que seguir en esta dirección hasta poder eliminarlas definitivamente. Desde Entre Ríos vamos a acompañar cada medida que potencie al campo y a las economías regionales. Estamos en la dirección correcta».

Entre los analistas del mercado, por el momento predomina la cautela en torno a la baja de retenciones al campo anunciada este martes por el gobierno nacional. La consultora Mariela Brandolín dijo al sitito Aire Agro que “a priori no habría demasiado impacto”. Según sus cálculos, siempre que los valores de exportación (FOB) se mantengan constantes, “trigo y girasol podrían mejorar unos u$s 4 por tonelada, maíz y sorgo u$s 2, y la soja alrededor de u$s 8”. En cuanto al ritmo de ventas, señaló que no espera una aceleración, especialmente en soja.

Otra experta, Lorena D’Angelo, consideró que la medida “no debiera mejorar mucho los precios” al productor, dado que la exportación venía pagando por encima de su capacidad teórica (FAS).

Para el caso de la soja, la consultora AZ Group estimó que el cambio en los DEX implicaría una suba de u$s 8,6 por tonelada en el FAS Teórico, hasta los u$s 312,8. Sin embargo, tal como advirtió D’Angelo, la pizarra de Rosario conocida hoy, de $490.000, equivale a u$s 343,60 al tipo de cambio del viernes.

Mientras tanto, la noticia ya tuvo impacto en el mercado de Chicago, donde cerca del mediodía la cotización de la soja perdía casi u$s 2 por tonelada.

En su mensaje por red social, el ministro Caputo remató: «Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones. De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo».

Las exportaciones de soja, que aportan el 75% de los recursos fiscales de ese origen, pasarán de tributar el 26% previo al 24%, en tanto que los subproductos se reducirán de 24,5 a 22,5%. Curiosamente para el maíz, segundo cultivo en importancia, la rebaja fue de solo un punto.

En septiembre el gobierno había producido una eliminación total de retenciones agrícolas pero solo a los efectos de conseguir un flujo de ventas de parte de productores y exportadores y obtener divisas. La rebaja duró apenas 24 horas y alcanzó a 19 millones de toneladas de granos, un 20% de la cosecha, pero no derramó en la misma intensidad sobre el productor, que la sintió como una especie de burla.

Desde el sitito Bichs de Campo recuerdan que antes, a mitad de año, Milei había confirmado una rebaja de las alícuotas del 33% en la soja al mencionado 26%, que ahora bajará a 24%. Desde que comenzó el gobierno de La Libertad Avanza, así, los embarques del principal cultivo de la Argentina se redujeron en 9 puntos porcentuales.

Tomando en cuenta que las retenciones aplican como un descuento sobre el valor FOB oficial, que en el caso de la soja está en 428 dólares por toneladas, cada punto de descuento en los DEX equivale a un reintegro para la cadena de 4,3 dólares. Es decir que con esta medida el precio al productor debería subir algo menos de 10 dólares. En 50 millones de toneladas de una cosecha normal, son 500 millones de dólares los que están en juego.

