La industria volvió a caer en octubre y quedó 5% por debajo del pico de la era Milei

Dentro de las divisiones con mayor peso en el IPI, las más afectadas respecto de septiembre fueron textiles e indumentaria (-2%) y madera (-1,2%). En cuanto a la primera, fuentes consultadas indicaron que la menor demanda local y el ingreso de productos importados afectaron el nivel de actividad en el mes bajo análisis.

Asimismo, en comparación con noviembre de 2024, resaltaron las bajas en textiles e indumentaria (más de 20%), vehículos (-13,3%), maquinaria y equipo (-11,4%), productos de metal (-11,3%) y productos de caucho y plástico (-10%). Según el reporte del INDEC, el boom de importaciones también afectó a la industria automotriz.

La producción de metales también fue golpeada por la apertura comercial, así como de la menor demanda del sector automotriz y del sector de limpieza y productos personales, entre otros segmentos. Por su parte, la fabricación de plásticos se vio disminuida por la menor demanda del rubro de alimentos y bebidas, principalmente.

En términos interanuales, la industria encadenó su cuarto retroceso consecutivo (-2,9%). Aun así, debido a la baja base de comparación de los primeros meses de la gestión Milei, en el acumulado de los primeros diez meses de 2025 el rubro experimentó un alza de 3,1%.