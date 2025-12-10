Secuestran pastillas en camioneta del hombre acusado de choque fatal en ruta entrerriana donde dos jovencitos perdieron la vida

En la tarde de este martes, personal de la Comisaría Seguí concretó una requisa vehicular ordenada en el marco de la investigación por el accidente fatal ocurrido el domingo en Ruta 32 y que resultó en la muerte de dos jóvenes de 18 y 19 años. La medida, autorizada por el Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, a cargo del Dr. Elvio Garzón, tenía como objetivo la localización y eventual secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok vinculada al imputado.

Se trata de Agustín Bikkesbakker, de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco, quien tras el choque alquiló una vivienda en Paraná para permanecer a disposición de la Fiscalía. Este martes la Justicia le dictó 21 días de prisión preventiva domiciliaria.

Según se supo, el procedimiento se realizó con la asistencia de un can antinarcóticos, que no detectó la presencia de drogas. Sin embargo, la inspección continuó y arrojó resultados positivos: en el asiento trasero del vehículo se halló una bolsa negra con la inscripción “OSSIRA”, que contenía múltiples blisters con pastillas de distintas inscripciones, además de varias unidades sueltas.

Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Dra. Patricia Yedro, quien fue informada de los resultados de la diligencia. La investigación continúa para determinar el origen y el destino del material incautado en el marco del expediente por el siniestro vial fatal.

El choque fatal

El siniestro se produjo el domingo por la noche a la altura del kilómetro 24,5 de la ruta 32, entre Seguí y Viale. Bikkesbakker conducía una camioneta Volkswagen Amarok en dirección a Crespo y circulaba en el mismo sentido que los dos jóvenes que viajaban en motocicleta:

Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, y Sasha Grandoli Riquelme, de 19. Ambos fallecieron en el acto.

Análisis