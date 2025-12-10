Se conocieron los resultados del primer relevamiento de capacidades del Sistema Científico Tecnológico en Entre Ríos

Dichas acciones, llevadas a cabo entre diciembre de 2024 y julio de 2025, permitieron recopilar y sistematizar en un informe, y por primera vez, datos cuantitativos y cualitativos, que permitieron identificar capacidades instaladas, vacancias y oportunidades para orientar políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación.

Respecto al sistema universitario provincial, entre otros aspectos se relevó su estructura: cuenta con más de 64.000 estudiantes distribuidos en diversas instituciones con amplia cobertura territorial. Asimismo, se observó una fuerte presencia de la educación pública y una predominancia de carreras en áreas sociales y de salud, junto a un incipiente desarrollo de propuestas STEAM: proyectos educativos interdisciplinarios que integran Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

En el plano científico-tecnológico, se identificaron más de 470 proyectos activos, 14 unidades ejecutoras y alrededor de 1.300 investigadores e investigadoras; pertenecientes a universidades, centros de doble y triple dependencia y organismos nacionales. El relevamiento arrojó que, a pesar de su diversidad temática y orientación aplicada, el sistema enfrenta desafíos vinculados a la infraestructura, la inversión, la articulación y la trazabilidad de procesos de transferencia tecnológica.

En cuanto a la economía del conocimiento, el ecosistema provincial se caracteriza por microempresas innovadoras con desarrollo en el mercado interno y que evidencian un incipiente perfil exportador. Por otro lado, persisten niveles altos de informalidad, escaso uso de herramientas de propiedad intelectual y vínculos aún incipientes con el sistema científico-educativo.

El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Walter Sione, expresó: «En el marco de las actividades planificadas para el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos (Obctier) y con acompañamiento del CFI, concluimos con el primer relevamiento de las capacidades del Sistema Científico Tecnológico, de Innovación y de Economía del Conocimiento de Entre Ríos. Del relevamiento participaron diferentes instituciones, investigadores y empresas; aportando información clave para la generación de valor a partir del conocimiento científico».

«A partir de estas políticas, contamos también ahora con información sobre la capacidad de análisis y equipamiento disponible en los laboratorios, información sobre carreras y estudiantes que se forman en la provincia y también de las empresas de la economía del conocimiento y las actividades principales que realizan», finalizó el funcionario.