Tiempo en Entre Ríos: suben las temperaturas y continúa el buen clima

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un miércoles con buen clima en la provincia. Las temperaturas seguirán siendo agradables, con máximas que rondarán los 29°C.

De todas maneras, el resto de la semana se aguarda una suba de las térmicas cercanas al próximo fin de semana, con hasta 35 grados.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 17 grados y la máxima de 29 grados. En la capital y alrededores se espera cielo algo nublado por la tarde con neblinas durante la madrugada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 18 grados y máxima de 26 grados. En estas ciudades se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, también se aguarda por un miércoles parcialmente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados.

Ahora