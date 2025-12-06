Concepción del Uruguay: Robaron en un local comercial y rápida acción policial permitió detenerlos

Según se confirmó a Génesis24, un rápido accionar de la Comisaría Segunda permitió aprehender a dos hombres minutos después de que cometieran un robo en un local comercial de la ciudad.

El incidente se reportó cerca de las 08:55 de la mañana, cuando la policía fue comisionada a un minimercado ubicado en la ochava de calles Artusi y Juan Marcó.

Los encargados del local informaron que dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresó al comercio y, de manera violenta y escandalosa, exigió la entrega de la caja registradora, sin exhibir ninguna clase de arma.

Tras un cruce verbal con uno de los empleados, los agresores decidieron retirarse rápidamente, pero no sin antes sustraer un pack de seis latas de cerveza que se encontraba junto al acceso. Huyendo por calle Juan Marcó, gracias a la rapidez de la comunicación y el despliegue policial, los dos sospechosos fueron localizados e interceptados a los pocos minutos en la intersección de calles La Cava y Balbín.

Se trató de dos sujetos de 26 y 35 años, quienes se desplazaban en una moto 150 c.c, teniendo en su poder el pack de cerveza, por lo cual se procedió a su aprehensión.

El Fiscal en turno, Dr. Juan Pablo Giles, ordenó la aprehensión inmediata de los dos masculinos. Se secuestró el motovehículo utilizado, las prendas de vestir de los aprehendidos y el pack de cerveza, que quedó como elemento probatorio. Ambos fueron alojados en la Alcaidía de Comisaría Primera.

