La ceremonia estuvo presidida por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia y el director General del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti y el subdirector, Santiago García.

En una emotiva ceremonia egresaron 17 nuevos oficiales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos que, serán destinados a cumplir funciones en las diferentes Unidades Penales de la Provincia.

Durante la ceremonia se entregaron sables, despachos y distinciones a los egresados, quienes juraron fidelidad ante la Constitución.

Además, en esta ocasión, se realizó la entrega del Sable réplica del que usará el General Justo José de Urquiza al Inspector General Alejandro Mondragón, por haber alcanzado la máxima jerarquía en la Institución.