Declaran de Interés una capacitación en RCP en Gilbert

Por una iniciativa del diputado Silvio Gallay, fue declarado de interés el evento de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), previsto para el 9 de diciembre en el Hospital Santa María, de esa localidad del departamento Gualeguaychú. La jornada estará dirigida al personal de instituciones de salud, así como a integrantes de fuerzas de seguridad, bomberos y distintas instituciones de la zona. Radio Diputados dialogó con uno de los responsables de la formación, el doctor Claudio Vallejos, perteneciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

El Hospital Santa María, de la localidad de Gilbert, se prepara para alojar un curso sobre maniobras de emergencia y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) cuyo objetivo fundamental es el de capacitar al personal médico, enfermeros, administrativos, personal de planta e instituciones de salud, como así también a integrantes de instituciones, fuerzas de seguridad y bomberos de la zona. Dada la relevancia de la iniciativa, el diputado Silvio Gallay promovió que la Cámara de Diputados la declare de interés.

El responsable de la capacitación es el doctor Claudio Vallejos, quien detalló que “el objetivo de esta actividad es formar a nuestros profesionales, brindarles herramientas de actualización profesional y también mejorar el cuidado del paciente, apuntando a una atención más efectiva y eficiente en casos de emergencia”. El profesional, explicó que la muerte súbita es “un fenómeno, una patología, una situación que se da bastante seguido y cuya respuesta -una de las formas de mitigar, de bajar ese riesgo o de evitarla-, es la reanimación cardiopulmonar”.

“Cualquier persona debería saber cómo actuar para aplicar la reanimación, poder hacerla lo más rápido posible para luego trasladar al paciente a nuestro hospital y continuar con el protocolo de emergencia”, entendió el médico. “Esta es una buena oportunidad de recibir la capacitación ya que es gratuita y accesible a cualquier interesado”, informó.

Declaración de Interés

A propuesta del diputado Silvio Gallay, fue declarada de interés la ‘Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP)’ que se llevará a cabo por personal de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en el Hospital Santa María de Gilbert, departamento Gualeguaychú, el día 9 de diciembre.

En los fundamentos esgrimidos por el legislador, se lee que “esta formación es crucial para actuar de manera inmediata y efectiva ante una situación de paro cardiorrespiratorio, siendo la primera respuesta una variable determinante en la supervivencia de la persona”.

Hospital

