Concepción del Uruguay: Incendio en precaria vivienda provocó daños totales

Según los primeros datos que Génesis24 pudo recabar, anoche siendo las 00:40 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado sobre el incendio de una vivienda, ubicada en 27 del Oeste Sur y Malvar y Pinto.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 con dotación y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

Una vez allí se observó que era una vivienda precaria (casilla) sin su propietario.

En el lugar se trabajó con línea para sofocar las llamas hasta su extinción total. Para finalizar se realizó remoción y enfriamiento.

Lamentablemente daños totales de la vivienda. En el lugar se hicieron presentes móviles policiales.

