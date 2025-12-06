Dpto. Colón: Detuvieron al principal sospechoso de un Robo Calificado

Según supo Génesis24, en horas de la madrugada, personal policial de Comisaría La Picada intervino en un hecho de Robo Calificado, ocurrido en inmediaciones de Calle Dr. Tavella al 3.300, de San José, donde un hombre de 72 años fue sorprendido por un individuo que, mediante amenazas con un arma blanca y rostro cubierto, le sustrajo pertenencias personales y se dio a la fuga.

Posteriormente, la víctima constató daños y faltantes tanto en un camión como en una camioneta de su propiedad, registrándose roturas de cristales, manipulación de cables y la sustracción de elementos del interior de los vehículos, lo que motivó un inmediato despliegue operativo e investigativo por parte del personal policial.

Como resultado de las rápidas tareas investigativas, se logró establecer que un joven de 23 años, afincado en Barrio El Brillante, había llegado a su domicilio en horas de la madrugada en estado exaltado, llevando consigo una batería de automóvil y un teléfono celular, elementos coincidentes con los denunciados como sustraídos por el damnificado, lo que motivo el apersonamiento policial en su morada donde se procedió al formal Secuestro de los mismos.

Interiorizada la Unidad Fiscal en turno de todos los pormenores, ordenó la Aprehensión del joven, quien fue trasladado y alojado en Sede Policial a disposición de la Justicia.

