Concepción del Uruguay: Roban una moto y es rápidamente recuperada

Según se confirmó a Génesis24, en horas de la tarde de este jueves, una joven de 23 años denunció el robo de su motocicleta, una Honda Wave color blanco, la cual se encontraba estacionada frente a una vivienda ubicada en calle Larroque.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:40, momento en que personal de Motorizada y del Comando Radioeléctrico iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.

Tras recorrer distintos sectores, los funcionarios lograron hallar el rodado abandonado en un baldío situado en calle Erausquin, entre Lorenzo Sartorio y Teniente 1° Ibañez.

La motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición de las autoridades judiciales, para luego ser restituida a su propietaria.

