Agmer declaró el estado de alerta y exige reapertura de paritarias

El sindicato docente Agmer declaró estado de alerta y movilización tras un congreso realizado en San Salvador, exigiendo al gobernador Rogelio Frigerio la reapertura de la paritaria salarial.
Las medidas responden a reclamos por reformas educativas, previsionales y laborales que consideran regresivas, cambios no consultados en la escuela secundaria, cierre de carreras de formación docente y el riesgo de perder el transporte escolar, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.
El gremio demanda además la reapertura de comisiones de trabajo y la titularización de docentes en todos los niveles.
