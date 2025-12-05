Agmer declaró el estado de alerta y exige reapertura de paritarias

El sindicato docente Agmer declaró estado de alerta y movilización tras un congreso realizado en San Salvador, exigiendo al gobernador Rogelio Frigerio la reapertura de la paritaria salarial.

Las medidas responden a reclamos por reformas educativas, previsionales y laborales que consideran regresivas, cambios no consultados en la escuela secundaria, cierre de carreras de formación docente y el riesgo de perder el transporte escolar, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.

El gremio demanda además la reapertura de comisiones de trabajo y la titularización de docentes en todos los niveles.