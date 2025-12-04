Un exAgmer lleva adelante el «ajuste» en los Profesorados

Eugenio Medrano, director de Educación Superior del Consejo General de Educación (CGE), proviene de las filas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Fue secretario general de la seccional Nogoyá y supo militar en la Agrupación Rojo y Negro, de la que se distanció en 2021 luego de haber sido cuestionado por su participación en una marcha que promocionó Cambiemos, y la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra las medidas de aislamiento por la pandemia.

La piedra del escándalo fue la adhesión de Agmer Nogoyá a la denominada «Caravana por la República», en octubre de 2020, en el momento más cerrado del aislamiento. Enterados de la adhesión de Nogoyá, la conducción provincial de la Rojo y Negro -que hasta entonces mantenía 5 de las 17 seccionales de Agmer: Federación, Nogoyá, Paraná, Tala y Villaguay- emitió un duro comunicado y reprochó la decisión del titular de Agmer Nogoyá, Eugenio Medrano, de sumarse a la «Caravana por la República».

Ahora, en su rol de funcionario, Medrano lleva adelante la politica del Gobierno en reordenamiento de la oferta de los Institutos de Formación Superior en Entre Ríos.

“Esto lo supimos a comienzo de año, cuando quien hoy se desempeña como director de Educación Superior, Eugenio Medrano, había hecho un recorrido territorial por los diferentes departamentos, haciendo de alguna manera un relevamiento sobre las diferentes matrículas que existían en los profesorados. En base a lo que venía anunciando este funcionario, había un alerta sobre la posibilidad de no apertura o de cierre de carreras de cara al ciclo 2026. Por lo tanto, ya se estaba instalando un poco esta iniciativa por parte del Gobierno. Y lo último que tenemos es que está la decisión, comunicada por Medrano, a partir de una reunión con los equipos directivos de cada instituto, en la que se habló de déficit y superávit de matrícula. Y se instaló la noticia de que las carreras que son de planta temporaria podían no tener continuidad de cara al año 2026. Incluso, las que son de planta permanente tampoco la podían tener de cara al año 2027. Por lo tanto, estamos hablando de un claro plan de ajuste”, señaló Abel Antivero, secretario general electo de Agmer en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

El dirigente sosuvo que “nuevamente este Gobierno vuelva a demostrar que la calidad educativa pasa por una planilla Excel, con números que cierran y números que no cierran”.

-Lo paradójico es que Eugenio Medrano fue dirigente de Agmer: fue secretario general de la seccional Novoyá. ¿Qué criterios utilizan para disponer los cierres?

-Hay una ausencia total de humanidad sobre lo que son las carreras docentes y las posibilidades de proyección, de concretar un proyecto de vida. Para nada estamos de acuerdo con esta definición del Gobierno, en este caso a través de la Dirección de Educación Superior y por supuesto lo repudiamos.

-¿Tienen datos de algún relevamiento respecto de cuántos son los institutos que podrían cerrar?

-No. No tenemos datos específicos. Pero es lo que viene anunciando el director de Educación Superior desde que asumió.

-Este jueves hay congreso de Agmer en San Salvador. ¿El salario es tema excluyente de agenda?

-Si bien el acuerdo salarial va hasta diciembre, es decir hasta este mes, nosotros planteamos sentarnos desde ya, desde este mes, con tal de dar este tiempo de cara al inicio del ciclo lectivo, y poder iniciar con una propuesta salarial acorde, que recupere el salario docente, y no arrancar con medidas de fuerza, pensando que los chicos deben iniciar el ciclo lectivo en la escuela. Nosotros siempre sostenemos que los chicos deben estar en las escuelas. Ahora, cuando llega el momento del nuevo inicio del ciclo lectivo, siempre de alguna manera se instala de que la responsabilidad del no inicio es de los sindicatos docentes. Pero nosotros decimos que siempre planteamos con mucho margen para discutir, y no siempre el gobierno responde. Muchas veces el gobierno va tirando la pelota para adelante, y no avanza concretamente en una propuesta salaria. Y eso nos lleva a un cuello de botella a fines de febrero, y muchas veces llegamos a determinaciones drásticas. En este sentido, nosotros estamos diciendo, ya desde el mes de diciembre, que queremos sentarnos a discutir salario, para no tener que avanzar con medidas de fuerza.

