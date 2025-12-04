Tiempo: las temperaturas siguen en ascenso y para este jueves se espera que superen los 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves con algunas nubes y temperaturas de verano en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se espera las máximas superen los 30 grados en la región.

Los próximos días seguirán subiendo las temperaturas y se aguardan hasta 33 y 34 grados el sábado y domingo. No hay anuncio de lluvias por varios días.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 33 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 33 grados. Allí se prevé un jueves ligeramente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 33 grados. En estas localidades se espera un día algo nublado.

