Entre Ríos consolida a sus equipos de combate del fuego con certificación del Sistema Nacional

La actividad se desarrolló en el Centro de Entrenamiento de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios en Villa Elisa. La capacitación fue solicitada por la Academia Provincial de la entidad y contó con la participación activa de cuarteles pertenecientes a la Regional 4. Los asistentes recibieron una formación integral que abarcó rigurosos contenidos teóricos, entrenamiento práctico en el terreno y exigentes pruebas físicas de rendimiento.

La finalización de este curso implica la incorporación de personal provincial certificado, lo cual se traduce en una mejora directa en la capacidad de respuesta y la coordinación ante la ocurrencia de incendios rurales y forestales. Este esfuerzo consolida la Brigada Forestal Federativa como un componente clave en la protección del ambiente entrerriano. Los brigadistas provinciales Gustavo Gerfó y Cristian Barreto colaboraron activamente como auxiliares, demostrando el nivel de experiencia que la provincia ya está integrando en su formación.

Pablo Aceñolaza, titular del Plan Manejo del Fuego, destacó la importancia de la inversión en formación continua: «Esta certificación nacional no es un fin en sí mismo, sino el inicio de una planificación mucho más ambiciosa. El objetivo de la Secretaría de Ambiente es claro: sumar más personal certificado y construir una estructura de mando capacitada que posicione a Entre Ríos entre las provincias con los brigadistas más formados del país».

Junto a Carlos Pereslindo, responsable del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, ahora trabajan en la planificación de un cronograma de formación para 2026. Este plan apunta a incrementar el número de brigadistas con certificación nacional y se enfocará en la profesionalización de las estructuras de mando. La agenda incluye cursos avanzados para la formación de jefaturas de brigada, especialistas en técnicas de ignición y manejo del Índice de Peligro de Incendios. Con esta visión, Entre Ríos busca establecer un cuerpo de combate del fuego con el más alto nivel de capacitación en el país.