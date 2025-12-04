Entre Ríos capacita a sus laboratorios de alimentos en estándares ISO/IEC 17025

Destinado a fortalecer la competencia técnica de sus laboratorios integrantes, el programa es lanzado por el ICAB en su rol de coordinador de la Red Provincial de Laboratorios de Análisis de Alimentos (Rplaa).

El mismo fue diseñado en colaboración con referentes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Entre Ríos, y se enfoca en los requisitos de la norma internacional ISO/IEC 17025:2017: un estándar esencial para garantizar la validez, imparcialidad y coherencia de los resultados de ensayo y calibración.

Fortalecimiento de la Inocuidad Alimentaria

La capacitación, cuya primera instancia transcurrió el pasado martes 2 de diciembre, responde a las necesidades y fortalezas detectadas desde la creación de la Rplaa. La misma está integrada por laboratorios de organismos públicos, entes descentralizados y universidades; y tiene como misión fundamental garantizar la inocuidad alimentaria y el acceso al agua potable en Entre Ríos.

El programa se desarrolla de forma virtual sincrónica en dos instancias: en la etapa inicial, se abordaron contenidos básicos y fundamentales, incluyendo una introducción a las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), los principios clave de la norma ISO/IEC 17025 y los elementos esenciales para la gestión de un laboratorio competente.

La segunda instancia se realizará el 9 de diciembre, donde profundizarán en aspectos operativos clave como el aseguramiento de la validez de los resultados y la correcta elaboración de los informes de ensayo, proporcionando herramientas para la mejora continua.

Con esta iniciativa, el ICAB reafirma su compromiso con la mejora técnica y analítica de la Red, asegurando que los laboratorios provinciales cumplan con los más altos estándares de calidad en análisis de alimentos.