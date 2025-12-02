Ruta 39: Despiste y vuelco en zona del hipódromo uruguayense dejó heridos

En horas de la tarde de este martes se produjo un despiste y posterior vuelco en la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del hipódromo de Concepción del Uruguay.

Por causas que se intentan establecer, un camión terminó fuera de la cinta asfáltica, resultando varias personas con lesiones de diversa consideración. Las víctimas fueron asistidas en el lugar y trasladadas en ambulancia al hospital Justo José de Urquiza, donde recibieron atención médica.

En el sitio trabajaron personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y servicios de emergencias, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las tareas correspondientes.

Hasta el momento no se conocen mayores datos sobre la identidad de los ocupantes ni el estado de salud de los heridos.

Las autoridades continúan recabando información para determinar las circunstancias del hecho. ADELANTO