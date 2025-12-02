Concepción del Uruguay: Falleció Elda Gladys Fignone (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el 2 de diciembre de 2025 C.A.S.R.B.P. Su hijo Edgardo A. Schrey. Su hermano Edgardo Roque Fignone y demás amigos participan su fallecimiento y que sus restos son velados en sala velatoria A de Rca.de Chile 232 y serán cremados el 3 de diciembre de 2025 en el crematorio privado Scolamieri a la hr 11:30. Casa de duelo Ituzaingo 2884, Concordia.

Servicio Cochería Scolamieri S.R.L. Rocamora 518 Te 425977.

