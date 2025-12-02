Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Miércoles 3 de Diciembre del 2025 a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

DIRECTOR PU

Director PU- Escuela N°97 «B. M. Hirsch» Desfavorable. Colonia Lucienville. Basavilbaso. En reemplazo de ECHEVERRÍA, Laura. Licencia Articulo 14. Hasta el 30/12/25.- T. M. 8hs a 12 hs. 1°LLAMADO.

VICEDIRECTOR

Vicedirectora, Escuela Educación Integral N°18 «Juan Alberto Marco». Zona favorable. En reemplazo de ZAPATA Mariela. Licencia 16U. Toma diferida 1/1/26. Turno Rotativo.

MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA

Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N° 87 “San Luis” Jornada Completa- Favorable. 3° Cat. Villa Mantero. En reemplazo de AZCURRAIN, Micaela Camila. Licencia Articulo 12 B hasta el 24/12/25. 2do grado. De 8 hs a 15:30 hs. 3ER LLAMADO

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo, Escuela Nº 22 «Gobernador Urquiza». 3º Categoria Aru. San Marcial. En reemplazo de SCHWARTZ, Gisela Paola. Licencia Articulo 14 hasta el 27/12/25. T.M. de 7 hs a 12 hs. 1°LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverría”, 1era Categoría. En reemplazo de LIND, Silvina. Licencia Articulo 16U, hasta 19/12/25. 2° Grado. Turno tarde de 12:30hs a 17:30hs. 3°LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N°88 «Buenos Aires». 1º Categoría. Zona Favorable. En reemplazo de BLANC, Mabel, Licencia Articulo 12ºB, hasta 19/12/25. 5º grado. Turno tarde. De 12.10hs a 17.10hs. 1°LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N ° 88 «Buenos Aires». 1º Categoría. Zona Favorable. En reemplazo de RIOS, María Rosana. Licencia Artículo 16U, hasta 19/12/25. 2º grado. Turno tarde. De 12.10 hs a 17.10 hs

Maestro de Ciclo, Escuela N°92 “Tucuman”. 1ra Categoria. En reemplazo de JAUREGUI Maria Valeria. Licencia Articulo 16U, hasta 18/12/25. Turno tarde. 1er Grado, De 13.10hs a 18.10hs. 1°LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N° 119 “Juana Azurduy” 3ra categoría urbana, en reemplazo de ARRIETA Natalia María, Licencia Articulo 16U, hasta el 30/12/2025, turno mañana, 5to grado. 1°LLAMADO

MODALIDAD ESPECIAL

Técnico Auxiliar Fonoaudiólogo. Escuela Educación Integral N°10 “Ovidio Decroly. Basavilbaso”. Zona Favorable. En reemplazo GORBIK, Luisina. Licencia Articulo 12 A. Hasta 09/12. Turno Rotativo.6°LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTISTICA

Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI, Vivíana. Licencia Articulo 12B, hasta el 21/12/25. Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17. 3ER LLAMADO

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 23 NINA “A. Peyret” -Rocamora. 4ta categoría. En reemplazo de CASTILLO, Martin. Licencia Articulo 14. Hasta el 09/12/ 25. Miércoles de 8 a 11:20hs /Jueves 8 a 10:20 hs. Comparte con Escuela N° 91 “La Pampa” 2da cat. Basavilbaso- Martes/Viernes de 7:10hs a 10.20 hs Escuela N° 24 “O. Leguizamón” Líbaros 4ta cat. Martes de 13 a 17hs. 6°LLAMADO.