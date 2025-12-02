A un productor ganadero de Villaguay le cuatrerearon tres novillos el viernes último, y ya van 10 en el año

«En la madrugada del viernes 28 nos faenaron tres animales al borde la ruta 130, en el kilómetro 73. Sinceramente, no hay respuesta de las autoridades, a pesar de que está hecha la denuncia en la Comisaría de Villa Domínguez».

De esa manera se expresó el productor de Villaguay, Jony Giubenalle al dar cuenta del dolor que le ocasionó el delito del que fue víctima en su establecimiento.

Sumó, en su relato, que «por datos de los vecinos, ya sabemos en que vehículo llevaron a los animales y hacia donde los llevaron; como también quiénes participaron del hecho. Esa información fue brindada a la gente de Abigeato, quienes respondieron que no han tenido tiempo de ocuparse del caso, y no saben nada. Lo mismo contestaron en la comisaría de Domínguez: lisa y llanamente, no hicieron nada».

En ese marco ponderó: «Lo que mas enoja de todo esto, es que el hecho ocurrió entre las 23:30 y las 2 de la madrugada del viernes, cuando Abigeato estaba haciendo un control de rutina a escasos metros del lugar. Estamos muy cerca de la escuela número 89 Crispín Velázquez, donde a 500 metros estaba dicha brigada haciendo el control, quienes no vieron nada allí ni cuando pasaron por este campo».

Giubenalle contó también que «este no es el primer caso que se da en lo que va del año, ya van diez animales; tres ahora, dos hace dos meses y el resto antes».

Uno de los animales quedó tirado en el campo, con un disparo. Al parecer, a los delincuentes les faltó tiempo para faenarlo en el mismo lugar, como si lo hicieron con los otros dos bovinos. La contrariedad del hombre se justifica en la pérdida económica y la inseguridad de la que es una víctima.

Campo en acción