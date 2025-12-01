Concepción del Uruguay: Fue detenido cuando iba a bordo de una reciente moto robada en Colón

Según se confirmó a Génesis24, un rápido accionar de la Comisaría Segunda permitió aprehender a un joven que se movilizaba con una motocicleta con pedido de secuestro, la cual había sido robada recientemente en la vecina localidad de Colón.

El procedimiento se inició tras recibir un aviso que alertaba sobre un masculino que trasladaba un motovehículo «de tiro» (empujándolo) por calle Zaninetti entre Posadas y 8 de Junio.

Al llegar al lugar, el personal policial identificó al sujeto, un hombre de 25 años, que era acompañado por un menor de 16 años.

Al chequear el motovehículo, una Rouser Bajaj 200 que circulaba sin dominio colocado, se pudo establecer mediante los números de motor y cuadro que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el 11 de noviembre de 2025, por denuncia radicada en la Departamental Colón.

La Fiscalía en turno, Dra. Lucía Bourlot, dispuso las siguientes medidas:

El joven de 25 años fue trasladado preventivamente a la Sección Antecedentes y, posteriormente, alojado en la Sección Alcaidía.

El menor de 16 años fue trasladado a la Comisaría de Minoridad para ser entregado a su tutor legal.

Personal policial y la fiscalía en turno continúan con las medidas investigativas correspondientes para el esclarecimiento del hecho.

